”Sunt all in. O să joc finala ca și cum ar fi ultimul meci al carierei mele!” Djokovic, pregătit de război în finala cu Medvedev 

Novak Djokovic își continuă parcursul imaculat în turneele de mare șlem ale anului 2021. Tenismenul din Serbia l-a învins pe Alexander Zverev în semifinalele US Open și va juca împotriva rusului Daniil Medvedev cu intenția de a egala recordul lui Rod Laver, care în 1962 și în 1969 a semnat Grand Slam-ul, adică performanța de a câștiga toate cele patru turnee de mare șlem în același an calendaristic.

”A mai rămas un singur meci. Sunt all in. All in! Hai s-o facem! O să-mi pun inima și sufletul și corpul și mintea la bătaie. O să tratez această finală ca și cum ar fi ultimul meci al carierei mele,” a declarat Novak Djokovic după ce a reușit calificarea într-a noua sa finală de Open American.

În Era Open, doar Rod Laver a reușit Grand Slam-ul, în 1969

A fost prima partidă jucată în 5 seturi de Novak Djokovic la US Open 2021, dar jucătorul sârb a mai pierdut set în alte patru partide, demonstrând că își poate menține calmul în orice situație, indiferent cât de dificilă. În fapt, Zverev a ținut să precizeze la finalul luptei de peste trei ore și jumătate că și-ar fi dorit să se dueleze cu oricine altcineva, dar nu cu Novak Djokovic.

”Din punct de vedere mental, e cel mai puternic din toate timpurile. În momentele-cheie, mi-aș fi dorit să joc împotriva oricărui alt jucător, dar nu contra lui,” a menționat Alexander Zverev la conferința de presă, notează jurnalistul sârb, Sasa Ozmo.