Sorana Cirstea lupta pentru al doilea titlu WTA la Tashkent! Poate urca pe locul 70 in clasamentul WTA daca va castiga

Sorana Cirstea a ajuns la a patra finala disputata intr-un turneu WTA.

Este a doua finala pentru Sorana la Tashkent, singurul turneu WTA pe care l-a castigat in cariera, acum 11 ani.

Sorana Cirstea a mai ajuns in finale la Budapesta, in 2007, pierzand cu Gisela Dulko si la Toronto, in 2013, unde a cedat in fata Serenei Williams.

Sorana Cirstea vs. Alison Van Uytvanck, sansa celui de-al doilea titlu WTA pentru Sorana – ora 11:00

Traseul Soranei Cirstea catre finala de azi a cuprins urmatoarele victorii:

16-imi: 6-1, 6-4 vs. Denisa Allertova

Optimi: 3-6, 6-3, 7-5 vs. Ysaline Bonaventure

Sferturi: 7-5, 5-7, 6-1 vs. Danka Kovinic

Semifinale: 6-0, 6-3 vs. Katarina Zavatska

In plus, Sorana Cirstea are 2-0 la meciurile directe cu finalista Alison Van Uytvanck: 6-3, 6-2 la New Haven si 6-3, 7-5 la Linz.

Van Uytvanck ocupa locul 61 WTA, iar Sorana Cirstea ar putea urca de pe locul 96 pana in top 70 WTA, in caz de victorie.