Roș-albaștrii vor evolua la începutul stagiunii următoare în primul tur preliminar din UEFA Champions League, iar Gigi Becali pregătește câteva transferuri pentru a consolida lotul lui Elias Charalambous.

Gigi Becali anunță: ”I-am făcut ofertă de 1.200.000€”

Gigi Becali a menționat că l-a ofertat pe Louis Munteanu cu 1.2 milioane de euro, dar mutarea atacantului aflat sub formă de împrumut la Farul, de la Fiorentina, a picat.

De asemenea, latifundiarul din Pipera a ținut să puncteze că luni va lua legătura cu Denis Alibec.

FCSB a încheiat sezonul pe primul loc cu 49 de puncte. Cinci victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri a bifat trupa lui Elias Charalambous în play-off-ul Superligii.

”I-am făcut ofertă de 1.2 milioane de euro lui Louis Munteanu. Am înțeles că îl ia Rapidul, eu nu dau mai mult. Prima dată am făcut ofertă de 700 de mii. Apoi am zis un milion. După aia, am zis 1.2 milioane de euro. La revedere. Eu nu stau să fac licitație, ce, sunt idiot.

(n.r. despre Alibec) De ce să fie subiect închis cu Alibec? Să vedem acum, de mâine (n.r. luni) începem. Nu am început așa în forță. Am încercat cu Louis Munteanu, i-am făcut ofertă 1,2 milioane, am zis că eu mai mult nu cresc. Mâine luăm legătura cu Alibec. Nu spun ce îi ofer lui Alibec, să nu afle Șucu. Nu știu dacă îl vrea sau nu, dar nu trebuie să știe el”, a spus Gigi Becali la televiziunea PrimaSport.

Cu titlul adjudecat matematic încă din runda #7, după 2-1 cu Farul Constanța, FCSB și-a pierdut toate confruntările din play-off: 0-2 vs. Universitatea Craiova, pe ”Ion Oblemenco”, 0-1 vs. CFR Cluj, pe Arena Națională și 0-2 vs. Rapid București, în Giulești.

