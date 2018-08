SIMONA HALEP US OPEN | "Ma deranjeaza, dar trebuie sa ma descurc cumva!" PANICA: US OPEN in pericol?! Anuntul momentului a fost facut de Simona

Simona Halep a oferit detalii despre retragerea de la New Haven intr-o conferinta de presa.

Liderul mondial din WTA s-a retras de la Connecticut Open si a invocat o problema la calcaiul lui Ahile si se va odihni saptamana aceasta pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2018. Simona ar fi trebuit sa joace la New Haven in turul secund cu invingatoarea meciului dintre Ana Bogdan si Camila Giorgi.



La scurt timp dupa anuntul organizatorilor, Simona Halep a organizat la New Haven o conferinta de presa unde a oferit mai multe detalii despre accidentarea sa si a dezvaluit ce urmeaza pentru ea in urmatoarele zile.

“Este dezamagitor ca trebuie sa ma retrag. Am castigat aici si ma bucur sa fiu inapoi, dar din pacate nu pot juca anul acesta. A fost foarte important in 2013 cand m-am impus aici. A fost unul dintre cele mai mari turnee castigate la acea vreme si vreau sa mai joc aici. In aceasta dimineata am realizat ca imi e foarte dificil sa ma intorc pe teren pentru ca am avut doua saptamani grozave. Sincera sa fiu, nu ma asteptam sa fiu atat de bine la Montreal si Cincinnati. Mi-am dorit sa joc aici, de aceea am cerut wild-card si multumesc organizatorilor pentru asta. E placut sa primesti cand ceri un wild-card.”

Despre perioada urmatoare: “Eu nu m-am concentrat niciodata doar pe turneele de Grand Slam, intotdeauna am luat fiecare saptamana in parte in serios. Ma voi odihni si voi vedea daca voi fi 100% pregatita pentru US Open. Sper sa ma intorc miercuri sau joi la antrenamente. Am nevoie de odihna, atat fizic, cat si mental. Voi vedea in fiecare zi cum ma simt. Problema cu calcaiul lui Ahile o am de ceva vreme, si la Roland Garros am avut-o, din cauza asta m-am retras si de la un alt turneu, inainte de Wimbledon. Ma deranjeaza, dar trebuie sa ma descurc cumva. Cand am posibilitatea sa ma odihnesc, asta fac pentru ca este important”



Despre ultimele doua saptamani: “Nu ma asteptam, chiar nu. M-am intors pe teren dupa o pauza lunga, dupa o vacanta, dar poate pentru ca am fost atat de relaxata am reusit sa joc atat de bine. Pentru mine a fost o mare provocare. Am jucat si cate doua meciuri intr-o singura zi si a fost cu adevarat dificil, dar sunt fericita ca am putut s-o fac. Am jucat 3 finale la Cincinnati. Ieri am pierdut avand minge de meci, asa ca e si mai dureros.”