Favoritele de la Roland Garros 2019: Ce sanse are Halep (P)

Simona Halep este deja la Paris, acolo unde, in perioada 26 mai – 9 iunie, se desfasoara al doilea turneu de Grand Slam al anului: Roland Garros.

Romanca este campioana en-titre pe zgura frantuzeasca (pe care a jucat trei finale) si principala favorita a caselor de pariuri la cucerirea trofeului.

„Plec la Roland Garros foarte bucuroasa, pentru ca a trecut un an si eu sunt campioana de la editia trecuta. Sunt foarte vesela ca trebuie sa merg acolo, Parisul este orasul meu preferat si abia astept sa ajung. Mereu am in mintea si in sufletul meu momentele de anul trecut si de fiecare data ma ajuta. Sunt cele mai speciale momente si cu siguranta asa vor ramane pentru ca a fost pentru prima data si a fost si turneul meu preferat. Zgura este o suprafata care imi place”, a declarat constanteanca, apreciind ca „imi doresc din tot sufletul (n.r. sa castig turneul), dar e putin mai dificil. Nu am spus nici ca sunt, nici ca nu sunt favorita. Parerea mea e ca ma duc acolo si incerc sa dau tot ce am mai bun. Daca va fi sa castig meciuri atunci va fi si mai bine. Pentru mine cel mai important lucru este ca sunt apta si ca ma duc din nou acolo”.

Simona este de parere ca „oricine poate castiga! Kiki Bertens are o sansa, de asemenea Sloane Stephens. Sunt multe jucatoare care joaca bine pe zgura, asa ca vom vedea. Si eu sunt foarte curioasa".

Favorita caselor de pariuri

Romanca este favorita caselor de pariuri in oferta antepost si nu este lucru mic, pentru ca bookmakerii au echipe intregi de experti care analizeaza competitia in cele mai mici detalii. Kiki Bertens, Serena Williams si Naomi Osaka urmeaza in ordinea crescatoare a cotelor:

Simona Halep cota 5.25 – 5.50 Kiki Bertens cota 10.00 Naomi Osaka cota 12.00 – 15.00 Serena Williams cota 15.00 Petra Kvitova cota 15.00 – 16.00 Karolina Pliskova cota 15.00 – 16.00 Sloane Stevens cota 15.00 – 17.00 Ashleigh Barty cota 18.00 – 24.00

Primele sase favorite sub lupa

Presa de sport a facut o scurta caracterizare principalelor favorite la castigarea turneului de Grand Slam, folosindu-se si de pareri ale fostilor mari sportivi.

1. Simona Halep (cap de serie nr. 3) este liderul ierarhiei pe zgura din ultimele trei sezoane si jucatoarea cu cel mai solid joc aratat la Madrid. Belgianca Justine Henin crede ca romanca e „extrem de puternica din punct de vedere fizic”.

De asemenea, multipla campioana Chris Evert a comentat pentru ESPN: „Ii ofer Simonei un mic avantaj si o consider favorita. Este atat de puternica si nu are atat de multe suisuri si coborasuri precum celelalte jucatoare".

2. Kiki Bertens (cap de serie nr. 4) a atins, in acest an, semifinalele la Stuttgart si Roma si s-a impus la Madrid. Ea are un avantaj de moral in fata Simonei Halep, pe care a invins-o in finala de la Madrid, scor 6-4, 6-4 si pe care o conduce cu 3-2 in duelurile directe.

3. Naomi Osaka (cap de serie nr. 1) este lider autoritar in clasamentul mondial, cu 6486 puncte. Osaka (21 de ani). A castigat ultimele doua turnee de Grand Slam: US Open 2018 si Australian Open 2019. Anul trecut, Osaka a fost eliminata in turul 3 la Roland Garros de americanca Madison Keys, scor 1-6, 6-7(7).

"Cred ca s-a surprins singura asa cum a surprins si alti oameni. Jocul sau de picioare si alunecarea s-au imbunatatit incredibil", a spus Chris Evert.

4. Serena Williams (cap de serie nr. 10) a castigat de trei ori Roland Garros in 2002, 2013 si 2015. Marele impedimente in ceea ce o priveste este ca

a jucat un singur meci in ultimele doua luni. Specialistii au urmarit-o la antrenamente si s-au declarat surprinsi de forma fizica buna in care se afla.

Chris Evert a opinat ca Serena „ar arata ce sportiv incredibil este daca ar castiga Roland Garros, deoarece asta ar fi o surpriza. Da, daca e sanatoasa si va avea o tragere la sorti usoara in prima saptamana, ar putea ajunge departe. Dar eu cred ca poate face asa ceva abia la Wimbledon".

5. Petra Kvitova (cap de serie nr. 6) s-a impus la Stuttgart si a atins sferturile de finala la Madrid, dar a avut probleme medicale la Roma, abandonand in turul trei. Cea mai buna performanta a Petrei Kvitova la Paris este o semifinala, in 2012.

„Petra este o bombardiera, o jucatoare care depinde daca ii ies sau nu loviturile. Eu cred ca va avea mai multe zile proaste comparativ cu Simona Halep", a declarat Evert.

6. Karolina Pliskova (cap de serie nr. 2) este jucatoarea cu cel mai bun moral la startul competitiei de la Paris. Gratie noii antrenoare Conchita Martinez, cehoaica s-a impus intr-o maniera entuziasmanta la Roma si a facut-o pe Chris Evert sa spuna ca „este atat de eficienta, nu face erori, plaseaza mingea bine, este calma pe teren, ca si cum nimic n-o deranjeaza, in timp ce celelalte jucatoare devin nervoase".

Si specialistii de la portalul britanic Live Tennis au analizat sansele celor mai bune jucatoare la castigarea Roland Garros. Ei au rezerve ca Simona Halep poate repeta performanta din sezonul trecut: „Halep a fost, pe buna dreptate, favorita certa in 2018, avand in vedere forma si istoria ei la acest turneu, dar anul acesta pare mult mai vulnerabila. A jucat finala de la Madrid, dar Kiki Bertens, Karolina Pliskova si Petra Kvitova sunt jucatoare aflate intr-o forma mult mai buna”.

Turneul de Grand Slam de la Roland Garros este dotat cu premii in valoare totala de 42.661.000 euro, cu 8% mai mari fata de cele din editia precedenta. Castigatorii probelor de simplu la masculin si feminin vor incasa in 2019 cate 2,3 milioane de euro, in timp ce finalistii vor lua 1,18 milioane.