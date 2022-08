„Nu e vina mea, rochia e foarte slabă” Bianca Andreescu a ridiculizat brandul Nike pentru echipamentul primit la US Open

Reprezentanții producătorului de echipament sportiv, Nike, nu vor fi fericiți când vor auzi cuvintele spuse de Bianca Andreescu despre produsele lor, în cadrul primului tur la US Open.

Înainte de a începe partida cu Harmony Tan (112 WTA), jucătoarea canadiană cu părinți români (48 WTA) i-a cerut arbitrului de scaun să meargă la vestiare pentru a-și schimba echipamentul.

„Se poate ca această pauză să nu se pună? Ce vreau să spun e că nu e vina mea, e greșeala celor de la Nike. Rochia de joc e atât de slabă. Trebuie să merg, rochia asta e de o calitate foarte proastă,” i-a comunicat Bianca Andreescu arbitrei de scaun, care s-a dovedit înțelegătoare și i-a dat curs cererii fără a-i contabiliza-o ca pauză de vestiare.

Bianca Andreescu a reușit calificarea în turul secund, scor 6-0, 3-6, 6-1, reușind să treacă în 100 de minute de jucătoarea care a învins-o pe Serena Williams la Wimbledon în acest an.

