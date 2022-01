Australian Open 2012 vs. Australian Open 2022: cine este singurul jucător calificat în sferturile ambelor ediții

În urmă cu zece ani, Rafael Nadal și Novak Djokovic jucau cea mai lungă finală din istoria turneelor de mare șlem, ultimul act de la Melbourne încheindu-se cu victoria actualului lider ATP după 5 ore și 53 de minute.

Finala istorică s-a încheiat cu Nadal și Djokovic acuzând o oboseală teribilă în timpul ceremoniei de premiere, în care celor doi tenismeni li s-au adus scaune, nerespectându-se protocolul aplicat în aceste ocazii.

Între timp, Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) s-a calificat în sferturile Openului Australian, trecând de francezul Adrian Mannarino, scor 7-6 (14), 6-2, 6-2, jucând în acest meci cel mai lung tiebreak al carierei.

Rafael Nadal, singurul sfertfinalist al Openului Australian în 2012 și 2022

În cazul în care ar fi fost acceptat pe tabloul principal al Openului Australian 2022, Novak Djokovic ar fi avut șanse mari să i se alăture lui Rafael Nadal în clubul singuratic al jucătorilor calificați în sferturile Openului Australian atât în 2012, cât și în acest an.

În urmă cu un deceniu, în optimile Australian Open se regăseau jucători ca Lleyton Hewitt, David Ferrer, Tomas Berdych sau Jo-Wilfried Tsonga, acompaniați de legendarii Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray și Rafael Nadal.

Optimile AO 2012 vs. optimile AO 2022

Last 16 of AO, 10 years ago [1] Djokovic vs. Hewitt (WC)

[17] Gasquet vs. Ferrer [5]

[4] Murray vs. Kukushkin

[24] Nishikori vs. Tsonga [6] Kohlschreiber vs. Del Potro [11]

Tomic vs. Federer [3]

[7] Berdych vs. Almagro [10]

[18] Lopez vs. Nadal [2]#AusOpen #Tennis — Marcu (@Marcuucram) January 23, 2022

În turneul feminin, tabloul ultimelor 16 jucătoare indica un număr mult mai ridicat de favorite calificate în săptămâna a doua a competiției. Serena Williams, Caroline Wozniacki, Maria Sharapova, Ana Ivanovic și Victoria Azarenka erau doar câteva dintre numele faimoase ale circuitului WTA în prima parte a acestui secol.

Doar 4 dintre cele 16 jucătoare calificate în optimile Australian Open nu au fost capi de serie, spre deosebire de ediția din 2022, în ale cărei optimi de finală au acces 5 jucătoare din această categorie.