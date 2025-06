Jannik Sinner: „Am încercat să șterg din memorie totul, fiecare set.”

„Am încercat să șterg din memorie totul, fiecare set. În turneele de mare șlem, începi de la zero din nou și din nou. Am fost, desigur, dezamăgit de setul al patrulea și de mingile de meci ratate atunci când am servit pentru meci. Dar am rămas conectat la meci, din punct de vedere psihologic. Nu i-am oferit puncte în mod gratuit.



Evident, înfrângerea asta doare. Nu sunt multe de vorbit acum. A fost un meci foarte intens jucat la un nivel ridicat. A fost lung. Se întâmplă astfel de lucruri în tenis, li s-a întâmplat și altora în trecut. Azi mi s-a întâmplat mie.

Cu siguranță că doare, dar nu poți să plângi la nesfârșit. Se mai întâmplă,” a concluzionat Jannik Sinner.

Două mingi, dar nu trei au mai ratat, în finale de Grand Slam, în Era Open, elvețianul Roger Federer - în fața lui Novak Djokovic, la Wimbledon 2019 -, dar și argentinianul Gaston Gaudio - împotriva compatriotului Guillermo Coria, în finala Roland Garros 2004.