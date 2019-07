"Babuta aia! Mai are si kilogramele pe care le are!" Tiriac a vorbit din nou despre Serena Williams, in trecut americanca l-a acuzat de ignoranta si sexism

Simona Halep se dueleaza astazi cu Elina Svitolina in semifinalele de la Wimbledon. Daca va trece de sportiva din Ucraina, Halep are sanse mari sa se dueleze cu Serena Williams pentru trofeu.

Simona Halep este la doua meciuri de cel de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei. Ea joaca astazi impotriva Elinei Svitolina in semifinalele de la Wimbledon. Meciul va fi de la 15:00 in format LIVE TEXT pe www.sport.ro

Daca va trece de Svitolina, Simona Halep are sanse sa se dueleze cu Serena Williams in ultimul act de la All England Club.

Tiriac, despre Serena Williams: "Babuta aia...cand loveste mingea, zboara de doua ori mai tare decat la oricare alta jucatoare"

Ion Tiriac a vorbit despre o posibila intalnire Simona Halep - Serena Williams. El spune ca americanca este, in ciuda varstei sale, o forta.

"Chit ca babuta aia are 36 sau 37 de ani, adica nu e foarte tanara pentru tenis, sa o spunem pe aia dreapta, si mai are si kilogramele pe care le are... Dar cand rade mingea, ca nu poti sa spui altfel, se duce de doua ori mai tare decat la orice alta jucatoare!



Acum, daca o misti de doua ori, nu mai ajunge, asta e sigur. Dar poti, insa, sa o misti?! Ce e inainte, oul sau gaina? Ce este, lovitura ei care te termina ori sansa ta sa o misti cu prima lovitura si cu a doua sa o termini?



Daca nu termini punctul repede, ea din trei lovituri prinde una. Matematic si pe hartie, Simona poate sa castige cu oricare si destul de usor", a spus Ion Tiriac, potrivit ProSport.

Tiriac vs. Serena, declaratii de la distanta

In trecut, Ion Tiriac si Serena Williams s-au mai contrat de la distanta. In urma cu cateva luni, Ion Tiriac a spus despre americanca: "Cu tot respectul, are 36 de ani si 90 de kilograme. Mi-as dori ca tenisul feminin sa aiba alte optiuni".

Serena Williams i-a replicat atunci: "Mereu spun ca oamenii au dreptul la o opinie. Voi discuta cu el, credeti-ma! Este un comentariu ignorand si sexist, poate ca este un barbat ignorant", a spus ea.