Schimbare istorică! Pentru prima dată în 20 de ani, Federer a pierdut acest premiu în fața lui Nadal

Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) a primit din partea ATP premiul pentru tenismenul preferat al fanilor, în sezonul 2022.

După ce Roger Federer a câștigat această distincție timp de 19 ani consecutivi, a venit rândul tenismenului din Manacor să strângă mai multe voturi, în ciuda faptului că acest an a marcat retragerea din tenis a legendarului jucător elvețian.

În 2022, „Matadorul” a ieșit dublu campion de Grand Slam, în stagiunea 2022, grație succeselor de la Melbourne și Paris.

„Sunt foarte mulțumit că premiul 'Favoritul fanilor în 2022', mă simt grozav! Nu pot să vă mulțumesc suficient nu doar pentru acordarea acestei distincții, ci și pentru tot sprijinul și iubirea pe care le-am primit în fiecare oraș din jurul lumii. Acestea înseamnă totul pentru mine și abia aștept să împărțim multe amintiri frumoase în 2023,” a declarat Rafa Nadal pentru ATP, într-o filmare care îl surprinde încântat de auzul acestei vești.

Rafael Nadal a încheiat sezonul 2022 cu un palmares incredibil - 39 de succese și 8 eșecuri -, stagiunea aceasta fiind, de altfel, cea care i-a adus cel mai bun început de sezon din carieră.

În prima parte a anului, Nadal a strâns 20 de partide consecutive fără eșec, impunându-se la Melbourne Summer Set, la Australian Open și la Acapulco, înainte de a disputa finala turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

