Nadal a făcut anunțul care trădează momentul retragerii: ce le-a spus celor 30,000 de mexicani veniți să îl vadă

Rafael Nadal l-a învins pe Casper Ruud, scor 7-6 (7), 6-4, într-un meci demonstrativ jucat pe Monumentalul din Mexico City, în fața a peste treizeci de mii de spectatori.

Tenismenul din Manacor i-a lăudat pe mexicani pentru inspirația pe care i-au adus-o, de-a lungul timpului, și i-a anunțat că dorește să le viziteze mai des țara, însă o parte a declarațiilor făcute de spaniol a frânt inimile fanilor săi mexicani.

Rafael Nadal: „Cel mai probabil, a fost ultima dată când am jucat în Mexic.”

Cel mai titrat tenismen din istoria turneelor de mare șlem a anunțat că „este foarte probabil” ca partida cu Ruud să rămână ultima ocazie de joc în Mexic, în viitorul apropiat, lăsând un indiciu cu privire la proximitatea retragerii din tenis.

„Mexicanii m-au tratat într-o manieră extraordinară și le iubesc modul de a trăi, dorința de a se distra. Sper să am timp să explorez această țară în profunzime.

