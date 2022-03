Retrasă nu doar din meci, ci și din tenis?! Decizia Victoriei Azarenka, după ce a abandonat meciul cu Fruhvirtova fără să fie accidentată

Victoria Azarenka (32 de ani, 16 WTA) era condusă cu 6-2, 3-0 de Linda Fruhvirtova (16 ani, 279 WTA), în turul 3 al competițieie WTA 1000 de la Miami, când a decis abrupt să se retragă de pe teren, fără să ofere vreo explicație.

Reacția jucătoarei din Belarus a adus aminte de retragerea Amandei Anisimova din meciul cu Leylah Fernandez de la Indian Wells, fosta elevă a lui Darren Cahill retrăgându-se după pierderea setului secund și invocând răceala ca motiv al retragerii bruște de pe teren.

După încheierea meciului, Victoria Azarenka a dezvăluit că regretă faptul că a ales să joace această partidă, întrucât știa că nu se află într-o stare mulțumitoare din punct de vedere psihologic, întrucât s-a confruntat cu o serie de întâmplări stresante în viața personală, în ultimele două săptămâni.

Victoria Azarenka a izbucnit în plâns în timpul meciului jucat cu Elena Rybakina, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, reușind însă continuarea partidei, încheiate cu rezultat nefavorabil.

„Nu ar fi trebuit să ies pe teren azi. Ultimele săptămâni au fost extrem de stresante în viața mea, iar ultimul meci mi-a consumat mult din energie. Am vrut însă să joc în fața acestui public grozav, care m-a ajutat să duc la capăt cu brio primul meci. Am vrut să ies pe teren și să încerc să joc, dar a fost o greșeală.

O să iau o pauză și sper să pot reveni. Îmi pare rău pentru fani, ați fost minunați și m-ați susținut. Ați fost singurul motiv pentru care am decis să joc. Abia aștept să înfrunt din nou provocarea și presiunea competiției, dar azi a fost prea mult.

Trebuie și voi învăța din asta. Aș vrea să-mi felicit adversara și să-i urez ce e mai bun în acest turneu și în începutul carierei sale de jucătoare profesionistă,” a fost reacția oficială a Victoriei Azarenka, pe marginea întâmplării care nu face cinste tenisului mondial.

Un număr neverosimil de 15 jucătoare s-au retras deja din turneul WTA 1000 de la Miami, între care Simona Halep, o statistică îngrijorătoare, având în vedere calibrul competiției din Florida.

Nu e prima dată când Victoria Azarenka va lipsi din circuitul WTA. În 2017, Azarenka a jucat doar 6 meciuri oficiale, experimentând dificultăți judiciare în obținerea custodiei fiului său, Leo.

Statement from Victoria Azarenka:

I shouldn’t have gone on the court today. The last few weeks have been extremely stressful in my personal life. Last match took so much out of me, but I wanted to play in front of a great audience as they helped me pull through my first match... pic.twitter.com/lufnyYyyZg