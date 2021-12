Simona Halep a câștigat premiul pentru lovitura anului 2021 în WTA! A reușit performanța tocmai în România

Un passing shot reușit de Simona Halep în turul 2 al Openului Transilvaniei a fost declarat lovitura anului 2021 în circuitul WTA.

Este a doua oară când Simona Halep câștigă acest premiu, după ce în 2018 o umilea pe Aga Radwanska într-un punct spectaculos jucat la Miami.



După o scurtă excelent trimisă de jucătoarea poloneză, Simona Halep a sprintat miraculos și a ajuns la mingea joasă, reușind să o returneze cu un rever subtil, prin care mingea a aterizat în partea opusă a terenului advers, lăsând-o pe Radwanska fără nicio șansă de a continua schimbul de mingi.

Acum, Simona Halep a primit distincția pentru un procedeu defensiv admirabil, reușit din alergare. Deși Gabriela Ruse a jucat un forehand drive puternic, Simona Halep a intuit direcția mingii, a alergat rapid înspre ea și a lovit cu putere, riscând.

Riscul i-a întors un mare câștig, Simona Halep nu doar adjudecându-și punctul și un galop de încredere în partida care avea să se încheie 6-1, 6-2, ci și acest premiu onorabil în circuitul WTA, pentru a doua oară în carieră.

Rounding out the last half of the year ????

Securing the final spot for a chance at Shot of the Year is........ click and make your vote known! ⬇️

Presented by @CorpayFX