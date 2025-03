Jucătorul francez de tenis Richard Gasquet a afirmat, sâmbătă, la tragerea la sorţi a tabloului turneului Ţiriac Open (ATP 250), că tenisul românesc are o istorie bogată şi că pentru el este foarte important să joace în această competiţie în ultimul său sezon de profesionist.

Reacția lui Richard Gasquet după ce a sosit în România pentru a juca la Țiriac Open: "România are multă istorie în tenis"



"Bineînţeles că este diferit pentru mine anul acesta, dar sunt foarte fericit să îmi închei cariera la Paris, la Roland Garros, şi să joc pentru ultima dată aici. România are multă istorie în tenis, este important pentru mine să particip la acest turneu, aşa că mă bucur să fiu aici. Am un tablou dificil, dar voi da tot ce am mai bun pentru a câştiga şi pentru a mă pregăti pentru Paris. Pentru mine, cel mai bine este să fiu aici. Cu toţii avem aceeaşi pasiune pentru tenis, încă îmi place să joc, să mă antrenez şi să concurez. Fac tot ce pot şi, bineînţeles, sunt foarte mulţumit de felul în care am jucat tenis de-a lungul carierei mele", a declarat Gasquet (38 ani), aflat pe locul 148 în lume.



Argentinianul Sebastian Baez, principalul favorit al turneului, s-a declarat încântat să joace pentru prima oară la Bucureşti: "Sunt foarte fericit să fiu aici, este prima mea dată. Aşa că voi savura fiecare moment, atât pe teren, cât şi în afara lui. Şi, bineînţeles, sunt bucuros să descopăr această ţară uimitoare, plină de istorie, alături de acest om şi de atâtea turnee importante care sunt reprezentate aici. Sunt fericit să fiu aici".

Cu cine va juca Richard Gasquet în runda inaugurală la Țiriac Open de la București



Cel mai bine clasat tenisman român la simplu, Filip Cristian Jianu (23 ani, 241 ATP), îl va înfrunta pe americanul Nishesh Basavareddy (100 ATP), în prima rundă a turneului Ţiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 596.035 de euro, care va debuta luni la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti, potrivit tragerii la sorţi efectuate sâmbătă.



Jianu a primit un wild card pentru tabloul principal de simplu. Argentinianul Sebastian Baez, principalul favorit, va intra direct în optimile de finală. Campionul en titre, maghiarul Marton Fucsovics, va juca în primul tur contra italianului Luca Nardi.

Chinezul Yunchaokete Bu, care a jucat anul trecut la Craiova, în Cupa Davis, fiind învins de Cezar Creţu, va debuta la Ţiriac Open contra spaniolului Roberto Bautista Agut. Veteranul elveţian Stan Wawrinka, beneficiarul unui wild card, va evolua în primul tur contra unui adversar venit din calificări, iar francezul Richard Gasquet, care a primit şi el o invitaţie, îl are ca adversar în prima rundă pe olandezul Botic van de Zandschulp.

Agerpres