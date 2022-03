Alexander Zverev, iertat de ATP, dar va plăti scump o următoare abatere: ce pedeapsă va primi dacă va recidiva

Tenismenul german, Alexander Zverev (24 de ani, 3 ATP) a scăpat ieftin după gestul incalificabil comis în turneul ATP 500 de la Acapulco. După ce și-a rupt racheta de scaunul arbitrului și l-a catalogat în fel și chip pe oficialul partidei de dublu jucate în primul tur în Mexic, Zverev a fost amendat cu $25,000 și suspendat 8 săptămâni din circuitul ATP.

„Uită-te la urmă! E linia ta, la naiba! Idiotul dracului!”, i-a spus Alexander Zverev arbitrului de scaun în timpul game-ului final al meciului. „Ai distrus dracului tot meciul! Tot meciul l-ai distrus tu!”, i-a transmis Alexander Zverev arbitrului de scaun la finalul meciului, enervat de înfrângerea suferită.

Pedeapsa intră în vigoare însă doar dacă Alexander Zverev va recidiva, acesta urmând să intre într-o perioadă de probațiune valabilă până în 22 februarie 2023.

Violența verbală și fizică afișate de Alexander Zverev în turneul ATP 500 de la Acapulco nu au făcut decât să îngrijoreze suplimentar fanii tenisului, preocupați în urma acuzațiilor făcute de Olga Sharypova, fosta iubită a tenismenului german, care l-a acuzat de violență domestică și tentativă de omor.

„Prima oară când m-a lovit eram la Monaco. Ne-am certat, eram pe hol. M-a apucat de cap și m-a izbit de perete. Apoi a fost un incident în Maldive, m-a umilit în fața prietenilor.

A spus că el este o victimă, că îl împiedic să se concentreze, dar când i-am sugerat să punem capăt relației, a devenit și mai groaznic, m-a strâns de gât și a țipat la mine: 'Sper să mori, dar nu în camera mea! Injectează-ți insulină, dar du-te și fă-o pe stradă!'”, a spus Olga Sharypova, într-un interviu acordat New York Times.

Zverev hier: "It's fuckin your line. Fuckin idiot." https://t.co/cpk9eFeIp2

„Dacă un jucător își rupe racheta de scaunul arbitrului și e literalmente la câțiva centimetri distanță de a-i lovi piciorul, ar trebui să nu i se permită să intre pe un teren de tenis până ce nu va trece printr-o perioadă de reabilitare.

Trebuie să îl pedepsim în concordanță cu gestul făcut. Să îl lăsăm să joace tenis profesionist după două săptămâni, e prea devreme,” a spus Mats Wilander pentru Eurosport.

Între timp, Zverev a ajutat echipa națională a Germaniei să obțină victoria în barajul cu Brazilia, germanii impunându-se cu 3-1 la scorul general.

Just in @atptour :

Zverev has been issued an additional fine of 25,000 and a suspension for a period of 8 weeks from any ATP-sanctioned event.

Both the fine and suspension are on probation over a period ending 22 February 2023

So: Zverev is - as expected- allowed to play pic.twitter.com/X6hrhGhWgj