Pasiunea întrece orice! Reacția inedită a lui Andy Murray la finala Wimbledon 2023, Alcaraz - Djokovic

Dublu câștigător al turneului de la Wimbledon, Andy Murray (44 ATP) a urmărit din tribunele Terenului Central desfășurarea fascinantă a finalei ediției 2023, disputată de Carlos Alcaraz și Novak Djokovic, timp de 4 ore și 42 de minute.

La 36 de ani, pasiunea pentru tenis rămâne extraordinar de puternică în mintea tenismenului scoțian, care a mărturisit că a revăzut mai multe secvențe din ultimul act al competiției de pe iarba londoneză, cu scopul de a învăța din mișcările celor doi tenismeni.

„Am învățat multe urmărindu-i pe ei. O dată cu trecerea timpului, se vedea că amândoi joacă din ce în ce mai bine și puteai să îl observi pe Alcaraz învățând pe parcurs.

Se putea încheia în orice mod, a fost foarte strâns. Eu unul am cules videoclipuri din finală și le-am urmărit, concentrându-mă mai mult pe o singură parte a fileului, privindu-le poziția retururilor și mișcările dintre lovituri.

Alcaraz a jucat un tenis agresiv. Ambii jucători pot părea calmi la televizor, dar se vedea că e mult stres, frustrare... a fost un meci bun, mă bucur că am stat să îl văd pe viu,” a declarat Andy Murray despre finala Wimbledon 2023, într-o conferință de presă derulată la Washington.

"I learned a lot. You could see Alcaraz learning" ????@andy_murray reflects on watching the Wimbledon final between Djokovic & Alcaraz... pic.twitter.com/YQecPLfpIQ