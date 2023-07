Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) l-a învins pe Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP), scor 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, în finala turneului de la Wimbledon.

Ultimul act competițional al întrecerii de mare șlem din Marea Britanie s-a întins pe durata a 4 ore și 42 de minute de joc intens.

Finala de cinci seturi, care a consemnat sfârșitul hegemoniei „Big 4” pe iarba londoneză - Federer, Nadal, Djokovic și Murray câștigând toate edițiile turneului de la Wimbledon, dintre anii 2003 - 2022 - a adunat o audiență record pe YouTube.

În prima săptămână, 4,9 milioane de persoane au urmărit rezumatul finalei, publicat pe contul oficial al întrecerii de la Wimbledon, un record absolut în istoria canalului de YouTube al celui mai prestigios turneu din istoria tenisului.

Most viewed tournament videos (no shorts) on Wimbledon YouTube channel pic.twitter.com/rFyvIDbEx5