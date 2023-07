„Nu am mai văzut așa ceva până acum” Nishikori îl vede pe Alcaraz ca pe „un Nadal mai rapid”

Cu zece victorii în douăsprezece meciuri oficiale jucate în sezonul 2023, japonezul Kei Nishikori (33 de ani, 439 ATP) a bifat o revenire îmbucurătoare în tenisul mondial.

Totalmente absent din tenis în 2022, fostul finalist al Openului American a ajuns în sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Atlanta.

Kei Nishikori, despre Carlos Alcaraz: „Nu am mai văzut așa ceva în tenis până acum.”

În această fază competițională, Kei Nishikori va primi un prim test extrem de dificil, în 2023, urmând să se dueleze cu numărul 9 mondial, Taylor Fritz.

Rugat să vorbească despre cel mai tânăr număr 1 ATP din istoria tenisului, Carlos Alcaraz, Kei Nishikori a venit cu o caracterizare aparte, văzându-l pe jucătorul din Murcia „un Nadal mai rapid.”

„Nu cred că am văzut pe cineva precum Alcaraz până acum. Arată ca Rafa, dar are mai multă viteză. Se apără bine, are un forehand incredibil și un backhand solid,” a declarat Kei Nishikori, în încercarea de a-l descrie pe campionul Wimbledon 2023, notează FirstSportz.

Carlos Alcaraz visează să facă echipă alături de idolul său, Rafael Nadal, la J.O. de la Paris, din 2024