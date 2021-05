Oficialii WTA condamna lipsa de responsabilitate afisata de Naomi Osaka, dupa ce japoneza a decis sa nu mearga la nicio conferinta de presa in timpul RG 2021: ce spun Nadal si Djokovic 

Decizia japonezei Naomi Osaka de a nu colabora cu presa in timpul Roland Garros 2021 nu a fost primita bine de WTA.

Decizia japonezei Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) de a nu participa la nicio conferinta de presa in timpul editiei 2021 a turneului de la Roland Garros, prin care sportiva nipona risca amenzi cumulate de peste $100,000 a starnit diverse comentarii din partea colegelor sale de circuit, printre care liderul mondial, Ashleigh Barty, dar si campioana en-titre de la French Open, Iga Swiatek.

Mai mult decat atat, Rafael Nadal si Novak Djokovic au tinut sa puncteze ca inteleg punctul de vedere al campioanei en-titre de la Australian Open, dar ca nu sunt intru totul de acord cu aceasta. Preocuparile dezvaluite de Naomi Osaka cu privire la sanatatea mintala a jucatorilor de tenis au fost adresate de circuitul WTA, intr-o replica oficiala, in care reprezentantii circuitului feminin de tenis au mizat pe ideea responsabilitatii sportivilor de a intretine o relatie buna cu presa si cu fanii.

"Sanatatea mintala este de cea mai inalta importanta pentru WTA. Avem o echipa de profesionisti si un sistem de sprijin activ care le poarta de grija sportivelor in ceea ce priveste sanatataea emotionala si starea de bine. WTA vede ca binevenit un dialog cu Naomi (si toate jucatoarele) prin care sa discutam posibilele abordari care pot sprijini o sportiva in preocuparile sale legate de sanatatea mintala, in acelasi timp in care ne permite sa livram conform responsabilitatilor noastre fata de fani si fata de public. Sportivii profesionisti au o responsabilitate fata de sportul lor si fata de suporteri, aceea de a vorbi cu presa in timpul unei competitii si de a le oferi ocazia de a-si impartasi perspectiva si a-si spune povestea," a fost mesajul oficial transmis de oficialii WTA pe Twitter.

"O inteleg, dar pentru mine, fara presa, fara oamenii care calatoresc alaturi de noi si scriu stiri despre performantele noastre din toata lumea, probabil nu am fi sportivii care suntem azi. Nu am avea recunoasterea pe care o avem si nu am fi atat de faimosi," a declarat Rafael Nadal, noteaza Gazeta Sporturilor.

"Inteleg ca unele conferinte de presa pot fi neplacute. Nu intotdeauna te bucuri de intalnirile cu jurnalistii, mai ales daca pierzi. Dar presa e parte din sport, din viata in turneu. E ceva ce trebuie sa facem, altfel suntem amendati," a fost replica liderului ATP, Novak Djokovic.

Ocupanta locului 1 al clasamentului WTA, Ashleigh Barty s-a exprimat cu deschidere, spunand: "Presa face parte din fisa postului notru. Stim la ce ne inhamam cand alegem sa devenim jucatori profesionisti de tenis. Nu pot sa comentez despre sentimentele lui Naomi sau despre deciziile pe care le ia. Uneori, conferintele de presa sunt grele, dar in acelasi timp nu sunt ceva ce pe mine ma deranjeaza. Nu am avut niciodata probleme in a raspunde la intrebari, ca sa fiu complet sincera. Nu e ceva care m-a deranjat vreodata prea tare," a fost opinia australiencei, potrivit BBC.

Campioana en-titre de la Roland Garros, Iga Swiatek a comentat la randul sau pe marginea acestui subiect aprins: "Sa vorbesti cu presa dupa o infrangere nu e cel mai placut lucru de facut. Poate fi dificil, dar cred ca - avand tipul corect de sprijin, distanta si echilibru, face parte din fisa postului. Simt ca presa e foarte importanta pentru ca ne ofera o platforma prin care sa vorbim despre vietile noastre si sa ne exprimam perspectivele. De asemenea, conferintele de presa sunt importante pentru ca nu toata lumea este sportiv profesionist si nu oricine stie care sunt greutatile cu care ne confruntam noi pe teren. E bine sa vorbim despre asta," a punctat jucatoarea poloneza in varsta de 19 ani.

Turneul de la Roland Garros incepe duminica, 30 mai si se va desfasura pe durata a doua saptamani. Romania are 6 jucatoare prezente pe tabloul principal in proba individuala feminin; ultima jucatoare calificata a fost Irina Bara, care a trecut de toate cele trei tururi ale saptamanii de calificare si va urma sa joace in turul inaugural impotriva australiencei Astra Sharma.

