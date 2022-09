„O luăm treptat, an cu an!” Ce șanse își acordă Simona Halep în a-și continua cariera de tenismenă până la 40 de ani

Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) a vorbit despre longevitatea surorilor Williams, care au trecut pragul vârstei de 40 de ani ca jucătoare active în circuitul de elită al tenisului feminin.

„Puteți citi în ochii mei respectul și admirația pe care le port acestei campioane excepționale. Succes în restul vieții tale, Serena Williams,” a fost mesajul transmis jucătoarei din Michigan de către sportiva din Constanța, ca reacție la momentul retragerii americancei.

Răspunsul Simonei Halep, întrebată dacă va juca tenis până la 40 de ani

„E impresionant! Am toată admirația pentru ele! E incredibil cum au jucat până la această vârstă, după atâtea titluri și rezultate grozave. E impresionant și admir faptul că luptă pentru fiecare meci și la această vârstă”, a spus Simona Halep despre surorile Williams la podcastul Match Point Canada.

„E vreo șansă să te vedem jucând și pe tine până la 40 de ani?”, a întrebat-o gazda emisiunii pe Simona! „Nu cred, dar să o luăm an cu an!”, a răspuns Simona Halep, răzând.

La US Open 2022, Simona Halep a fost eliminată în primul tur de către Daria Snigur, jucătoare de 20 de ani (124 WTA), venită din calificări, scor 6-2, 0-6, 6-4.

„Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi.”

Unul dintre motivele care ar putea împiedica prelungirea longevității Simonei Halep în elita tenisului mondial îl constituie intențiile sale de a-și extinde familia, alături de soțul Toni Iuruc.

„Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă”, spunea Simona Halep anul trecut, potrivit ProSport.

CTP: „A făcut semifinală la Wimbledon, a câștigat la Toronto, e un an excelent pentru Simona Halep.”

„Nu ar trebui să vorbim despre Simona Halep ca aflându-se la final de carieră. Treizeci de ani nu mai reprezintă o limită de vârstă care să presupună retragerea în tenisul actual.

Nu cred că putem discuta despre retragere. Anul ăsta spuneam că nu se mai poate duce între primele zece jucătoare din lume, or, a realizat această performanță extraordinară.

Despre ce vorbim? A făcut semifinală la Wimbledon, a câștigat la Toronto, e un an excelent pentru ea, până la urmă. Are șanse să se califice la Turneul Campioanelor... a pierdut la New York, dar se întâmplă,” a spus Cristian Tudor Popescu în exclusivitate pentru PRO ARENA.