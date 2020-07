REVINE tenisul mare! Djokovic, Nadal, Thiem & co. si-au anuntat participarea la ATP Cincinnati

E oficial: Novak Djokovic si Rafael Nadal vor participa la turneul ATP de la Cincinnati.

Organizatorii turneului ATP de la Cincinnati au motive de bucurie, dupa ce Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini si David Goffin si-au anuntat cu totii intentia de a lua parte la editia din acest an.

Decizia numarului 2 ATP, Rafa Nadal de a participa i-a surprins pe oficiali, spaniolul declarand in mai multe randuri ca ia in calcul sa nu faca deplasarea in Statele Unite ale Americii pentru Cincinnati ori US Open, avand in vedere numarul crescut de cazuri pozitive la COVID-19 inregistrate in zona.

The @CincyTennis player field has been announced. ???? pic.twitter.com/LpMOQ68gXk — US Open Tennis (@usopen) July 29, 2020

Editia 2020 a turneului ATP de la Cincinnati, mult mai saraca decat cea din 2019

Turneul ATP Masters 1000 Cincinnati, programat pentru 22-28 august va avea loc la New York, dar organizatorii au fost nevoiti sa reduca drastic cuantumul premiilor financiare.

Daca in 2019 castigatorul turneului a incasat $1,114,225, in 2020 tenismenul care va ridica trofeul deasupra capului va primi doar $285,000, de aproximativ patru ori mai putin. Premiile totale ale turneului de la Cincinnati vor cumula 1,8 milioane de dolari americani.