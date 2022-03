Noul lider WTA a împuns fără să vrea! Ce a spus poloneza Iga Swiatek despre absența Simonei Halep la barajul de Billie Jean King Cup

Spre deosebire de echipa României de Billie Jean King Cup, Polonia va înfrunta barajul decisiv pentru calificarea la turneul final având în componența lotului cea mai bună jucătoare.

Iga Swiatek nu este doar racheta numărul 1 a echipei poloneze, ci și într-o formă extraordinară, adunând 14 succese consecutive în circuitul WTA, la doar 20 de ani. De luni, 4 aprilie, sportiva din Polonia va fi noul număr 1 WTA, drept consecință a retragerii australiencei Ashleigh Barty.

Când a auzit că Simona Halep va lipsi de la baraj, Iga Swiatek a presupus că va juca împotriva Soranei Cîrstea

Întrebată despre play-off-ul Polonia - România, care se va desfășura la mijlocul lunii viitoare (15-16 aprilie), Iga Swiatek a declarat că abia așteaptă să joace pentru țara sa și a dezvăluit că nu știa că Simona Halep nu va juca.

Adăugând la aceasta, Iga Swiatek - care a învins-o pe Sorana Cîrstea în optimile Australian Open 2022 - a presupus că a doua jucătoare a României în WTA, Sorana o va înlocui pe Simona Halep. Declarația a fost făcută cu sinceritate și în necunoștință de cauză, Swiatek necunoscând decizia Soranei Cîrstea de a se retrage din echipa de Fed Cup a României.

Irina Begu și Gabriela Ruse vor juca pentru România în meciurile de simplu ale barajului Polonia - România de la Radom.

„Fed Cup este mereu o competiție diferită, în echipă, vin mulți fani. Este o competiție stresantă, nu am multă experiență în Fed Cup. Am jucat de trei ori și mereu am avut meciuri grele. Nu știu deocamdată împotriva cui o să joc... nu știam că Simona nu va juca. Probabil va fi Sorana.

Sunt destul de entuziasmată în privința meciului cu România, nu am jucat atât de mult în țara mea. Sper că voi fi pregătită din punct de vedere mental, pentru a rămâne concentrată, având în vedere atmosfera,” a declarat Iga Swiatek.

Iga Swiatek: „Simona Halep a popularizat tenisul în România și în Europa. E un model extraordinar.”

Sigur că va fi o presiune, vor crește așteptările după ce am devenit lider mondial. Dar sunt pregătită pentru asta, sincer. A fost greu să gestionez așteptările pe care le-am avut eu, nu ale altora. Știu că pot fi suișuri și coborâșuri.

Este mereu greu să joc împotriva Simonei, mental și fizic. Este genul de jucătoare care nu renunță niciodată, este o luptătoare. Mă bucur că am jucat de multe ori împotriva ei, o jucătoare care a fost în circuit în ultimii zece ani. Am avut multe de învățat după fiecare meci împotriva ei.

Cred că Simona a popularizat tenisul în România și în Europa. Este un model extraordinar pentru jucătoare", a spus Iga Swiatek pentru Digi Sport.