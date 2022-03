După Justine Henin, Ashleigh Barty e al doilea lider WTA care cere să fie retrasă din clasament: Iga Swiatek are nevoie de o singură victorie 

Ashleigh Barty a ales să fie retrasă din clasamentul WTA, începând cu următorul ciclu, care va începe în 4 aprilie 2022, imediat după încheierea competiției WTA 1000 de la Miami.

Număr 2 WTA, Iga Swiatek și-a asumat poziția de pole-position în lupta pentru statutul de nou lider al circuitului de elită al tenisului feminin. Jucătoarea din Polonia are nevoie de o singură victorie pe tabloul principal al întrecerii din Florida pentru a urca, la doar 20 de ani, pe locul întâi al clasamentului WTA.

Retragerea numărului 1 WTA din tenis s-a mai întâmplat o singură dată, în 2008, când Justine Henin a părăsit sportul și a cerut să fie retrasă din ierarhie.

Iga Swiatek (20 de ani, 2 WTA) o va înfrunta pe Viktorija Golubic (29 de ani, 42 WTA) în turul secund la Miami, într-o partidă care va avea loc vineri, 25 martie.

Mare favorită în acest meci nu doar dintr-o perspectivă valorică, ci și din prisma formei de moment - Iga Swiatek câștigând 10 partide la rând în WTA, și nu în orice turnee, ci în competițiile WTA 1000 de la Doha și Indian Wells - sportiva din Polonia are o probabilitate enormă să devină noua ocupantă a poziției unu.

Ashleigh Barty confirms that she’ll have her name removed from the @WTA rankings in the next rankings cycle.

There will be a new World No.1 on Monday after Miami.