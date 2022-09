Un fan s-a plictisit în tribune și a cerut să fie tuns în timpul meciului Kyrgios - Khachanov

61 de ași au fost serviți în duelul Nick Kyrgios - Karen Khachanov, jucat în faza sferturilor Openului American. Într-un festival al serviciilor puternice, un fan aflat în tribunele Stadionului Arthur Ashe s-a gândit că ar fi o idee bună să cheme un frizer pentru a căuta noua freză care să îl diferențieze de restul lumii.

Nici Nick Kyrgios, și nici Karen Khachanov nu au reacționat, deși spectatorul a atras atenția celor din jur și a stârnit o oarecare vâlvă în rândul celorlalte persoane din asistență.

He’s really getting a haircut during the Nick Kyrgios match at the #USOpen ????????‍♂️ pic.twitter.com/T4PFIsIUhB

Întâmplarea curioasă a reușit să descrețească frunțile oamenilor prezenți pe Arena Arthur Ashe și conectați la miza uriașă a confruntării.

După cele patru ore fără douăzeci de minute de joc, Karen Khachanov a devenit semifinalist de Grand Slam pentru prima oară în carieră, eliminându-l pe Nick Kyrgios, scor 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3), 6-4.

Din nefericire, partida s-a încheiat cu o descărcare nervoasă exprimată într-o manieră necontrolată de Nick Kyrgios, care a rupt două rachete până la părăsirea suprafeței de joc.

În semifinale, Karen Khachanov se va duela cu Casper Ruud.

This what we doing @usopen this year ???????????????????????? it’s the Louis Vuitton cape for me ???????? I was just tryna watch @NickKyrgios damn pic.twitter.com/LodmlI3p6d