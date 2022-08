În 2012, Serena Williams s-a prăbușit mental și a stat închisă trei zile în camera de hotel: ce s-a întâmplat la Roland Garros

Cu 13 titluri de mare șlem în palmares la acea vreme, Serena Williams a considerat în vara anului 2012 că avea nevoie de un șoc pozitiv pentru a-și relansa cariera.

Din fericire, sportiva din Michigan l-a găsit la timpul potrivit pe antrenorul Patrick Mouratoglou, care i-a reaprins dorința de a cuceri noi culmi în tenisul mondial, ajungând, zece ani mai târziu, să aibă în palmares nu mai puțin de 23 de trofee de Grand Slam.

Transformarea nu a fost posibilă fără un moment de capitulare pentru Serena Williams, pe care americanca l-a trăit la Roland Garros 2012, ediție a turneului parizian în care a sfârșit eliminată încă din primul tur, de către Virginie Razzano, scor 4-6, 7-6, 6-3.

Aspectul șocant referitor la acest moment de cotitură constă în reacția Serenei Williams înregistrată după meci. Jucătoarea americană nu a părăsit camera de hotel timp de trei zile în urma acestui eșec, acuzând o prăbușire mentală.

„Pe arena centrală Philippe Chatrier, trebuie să recunosc că am ratat complet partida. După acel eșec în fața lui Virginie Razzano, fusesem devastată. De fapt, am stat închisă trei zile în camera de hotel, tot întrebându-mă ce îmi rămânea de făcut pe viitor.

În ciuda tuturor aparențelor, dădusem totul din mine pentru a câștiga, doar că, în plan mental, mă prăbușisem. Nu mă gândisem deloc că așa ceva era posibil. Și mă frământa cumplit gândul că de atâta vreme nu ajungeam să găsesc o soluție pentru a câștiga din nou acel afurisit de turneu parizian,” dezvăluie Serena Williams în prefața cărții fostului său antrenor, Patrick Mouratoglou, intitulată „The Coach.”

Chinul psihic a fost depășit de Serena Williams în stil de mare campioană, americanca reușind să câștige la doar câteva săptămâni mai târziu Wimbledonul, atât în proba de simplu, cât și la dublu, dar și medalia de aur la Jocurile Olimpice, în ambele probe.

Serena Williams se va retrage după încheierea parcursului său la US Open 2022, turneu pe care îl va deschide contra muntenegrencei Danka Kovinic.

