Cei de la Roland Garros saluta victoria Simonei cu un mesaj plin de substrat. E primul titlu major al romancei | FOTO

Organizatorii Roland Garros saluta victoria Simonei Halep la turneul parizian.

Acestia au transmis pe pagina de Twitter, la finalul meciului, un mesaj emotionant si extrem de adevarat in cazul campioanei noastre.

"Lucrurile bune li se intampla celor care asteapta. Simona Halep castiga primul titlu major cu scorul 3-6, 6-4, 6-1 in fata lui Sloane Stephens. A 32-a participare la un turneu de Grand Slam si primul titlu major aici, la Roland Garros!", au scris cei de la Roland Garros pe pagina oficiala de Twitter.

Simona Halep a reusit sa cucereasca primul titlu de Grand Slam al carierei, pe suprafata ei favorita, zgura de la Roland Garros. 40 de ani a asteptat Romania sa aiba o noua campioana intr-un turneu major in circuitul feminin de tenis.

Good things come to those who wait. @Simona_Halep earns her maiden Major title 3-6 6-4 6-1 over Sloane Stephens.

32e participation à un tournoi du Grand Chelem et tout premier titre Majeur ici à Roland-Garros ! #RG18

