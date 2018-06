Fair-play pana la capat! Declaratia SUPERBA a lui Sloane Stephens dupa finala pierduta in fata Simonei

Sloane Stephens a pierdut in fata Simonei Halep finala de la Roland Garros.

Desi invinsa in ultimul act al turneului de la Paris, americanca a gasit puterea sa zambeasca si sa o felicite intr-un mod superb pe campioana noastra.

Sloane Stephens a marturisit ca Simona este singura persoana in fata careia ar fi preferat sa piarda.

"Nu e trofeul pe care mi l-am dorit, dar este, totusi, frumos. Simona, felicitari pentru primul tau Grand Slam, iti sta bine asa. Nu exista nimeni in fata caruia as vrea sa pierd, in afara de numarul unu mondial", a spus Stephens dupa ce a primit trofeul locului doi in finala.

Simona Halep a reusit sa cucereasca primul titlu de Grand Slam din cariera, la Roland Garros, pe suprafata ei preferata, zgura. Victoria Simonei vine intr-un moment marcat si de organizatorii turneului de la Paris, la 40 de ani de la triumful Virginiei Ruzici pe zgura de la French Open.