Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.
Niculescu şi Hunter au trecut în semifinale de echipa japoneză Mai Hontama/Akiko Omae, scor 7-6 (3), 6-4, într-o oră şi 37 de minute.
Românca şi colega sa vor lupta pentru trofeu cu perechea care se va impune în meciul Riya Bhatia/Rutuja Bhosale (India) – Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (Indonezia), cap de serie 2.
Câştigătoarele turneului vor obţine 13.200 de dolari şi 250 de puncte. Echipa învinsă în finală va primi 7.430 dolari şi 163 de puncte.