Fantastic! Cifrele care arata de ce merita Simona sa fie in TOP! Este singura jucatoare care a reusit acest lucru in ultimii ani

Simona Halep a trecut de Kerber si se va duela cu Muguruza pentru calificarea in finala de la Roland Garros!

Simona Halep a trecut in 3 seturi de Angelique Kerber, scor 6-7, 6-3, 6-2. Ea va juca in semifinale contra Garbinei Muguruza, care a invins-o pe Sharapova cu 6-2, 6-1.



Cu ocazia calificarii in semifinalele de la Paris, Simona Halep a bifat o performanta unica in cariera ei.



Simona Halep este singura jucatoare din circuitul WTA care a reusit trei calificari in semifinalele de la Roland Garros in ultimii cinci ani! Serena Williams si Garbine Muguruza au reusit doar doua semifinale in cinci ani.