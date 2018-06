VIDEO: Salutul romanesc la Roland Garros! Asta e imaginea care ramane in istorie

Simona Halep a oferit o super imagine la finalul meciului cu Angelique Kerber. Salutul cu degetul la tampla care anunta ca acesta poate fi turneul ei.

Headstrong ????‍♀️????

World No.1 @Simona_Halep fights her way into the semifinals here for the third time, overcoming Kerber 6-7(2) 6-3 6-2.#RG18 pic.twitter.com/B8P4mpHksC