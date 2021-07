Ministrul Eduard Novak sanctioneaza boicotul olimpic al tenisului romanesc: "De neinteles, un mesaj toxic pentru tot sportul"

Romania nu va avea niciun sportiv implicat in probele de tenis ale Olimpiadei de la Tokyo.

Boicotul total al tenisului romanesc la Olimpiada japoneza a provocat o sumedenie de reactii din partea conducatorilor sportului romanesc. Presedintele FRT, Ion Tiriac a avertizat in urma cu doua zile ca nicio jucatoare nu va participa, un lucru care pateaza imaginea unei tari care a dat la Jocurile Olimpice de la Rio medaliatii cu argint ai probei de dublu masculin, Horia Tecau si Florin Mergea.

Ministrul Tineretului si Sportului in Romania, Eduard Novak s-a pozitionat ferm impotriva deciziilor luate de jucatoarele de tenis calificate pentru Olimpiada, printre care Sorana Cirstea, Patricia Tig si Irina Begu si a amenintat ca va taia din finantarile acordate Federatiei Romane de Tenis, altminteri prejudiciata considerabil in ceea ce priveste alocarea bugetului de stat in ultimii ani.

"Sunt foarte mahnit de faptul ca toate sportivele din tenis care sunt calificate refuza sa participe la Jocurile Olimpice. Aceasta decizie transmite un mesaj toxic pentru tot sportul. Olimpismul este mai presus de orice, iar principiile sale onoreaza bucuria aflata in efort si valoarea educativa a bunului exemplu. La Jocurile Olimpice participa staruri ale sporturilor care castiga milioane de euro si care respecta aceste principii. De aceea, este de neinteles pentru mine decizia sportivelor noastre.

Cu siguranta, vom analiza foarte serios de anul viitor ce programe vom finanta pentru Federatia Romana de Tenis. Astept reactia oficiala a federatiei referitor la acest caz," a scris Ministrul Tineretului si Sportului in Romania, Eduard Novak pe Facebook.