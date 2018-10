MIHAELA BUZARNESCU, revenire nefasta pe teren! A pierdut categoric in primul tur la Moscova

Accidentarea de la Rogers Cup a scros-o pe Buzarnescu din forma.

Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de belarusa Aleksandra Sasnovici cu 6-3, 6-4, luni, in prima runda a turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 932.866 dolari.

Buzarnescu (30 ani, 25 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 24 de minute de joc, desi a condus cu 4-2 in setul secund, dar apoi a pierdut patru ghemuri consecutive.

Romanca a avut 2 asi, dar a comis si 5 duble greseli, in timp ce Sasnovici a avut 4 asi si 4 duble greseli.

Sasnovici (24 ani, 31 WTA) a castigat toate cele trei dueluri cu Buzarnescu, primele doua fiind in 2015 in primul tur la US Open si recent la Beijing, tot in primul tur, fara ca romanca sa ia vreun set.

Buzarnescu va primi pentru participare un cec de 8.455 dolari si un punct WTA.

Mihaela va continua la dublu, unde face pereche cu Irina Begu, cele doua fiind principalele favorite.