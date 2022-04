Ghinion istoric pentru România: „Niciodată nu am avut 4 jucătoare indisponibile. Șansele sunt minime.” Polonia, la apogeu înainte de baraj

Vicepreședintele Federației Române de Tenis, George Cosac apreciază că ghinionul experimentat de echipa de tenis feminin a țării noastre înaintea barajului cu Polonia nu are precedent.

Simona Halep, Gabriela Ruse, Raluca Olaru și Monica Niculescu au fost programate, chiar dacă nu simultan, să facă parte din lotul României pentru play-off-ul decisiv de la Radom, fixat în zilele 15-16 aprilie, dar absentează, fie din cauza unor accidentări, în cazul primelor două, fie din cauza îmbolnăvirii cu COVID.

„Niciodată nu am avut patru jucătoare indisponibile la Fed Cup. Horia Tecău a pregătit inițial foarte bine meciul. A mers în Statele Unite, le-a urmărit pe fete la turneul de la Miami, dar am avut toți un ghinion teribil. Șansele noastre sunt minime.

Polonezii o au în echipă pe numărul unu mondial care câștigă tot ce se poate câștiga. Chiar și în aceste condiții noi mergem acolo să jucăm,” a anunțat George Cosac.

Ok, let's try this again. After another replacement, this is how our team looks now to face Poland this week. pic.twitter.com/PzFp2NPXSl