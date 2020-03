"Ma asigur ca imi amintesc cum sa lovesc mingea" | Cum joaca tenis Roger Federer la o luna dupa ce i-a fost operat meniscul fracturat

Din articol Roger Federer, revenit pe terenul de tenis la o luna si 12 zile dupa operatie

Roger Federer pare sa se fi recuperat in timp record dupa operatia suferita in 19 februarie la genunchiul stang.

Roger Federer a jucat ultimul meci oficial in data de 30 ianuarie, cand pierdea in faza semifinalelor Openului Australian in fata fostului si actualului campion de la Melbourne, Novak Djokovic, scor 6-7, 4-6, 3-6, aratand abilitati limitate din punct de vedere fizic.

Desi elvetianul a jucat un meci si in 7 februarie - demonstrativul cu Rafael Nadal din Cape Town, gratie caruia a contribuit la donarea a 3,5 milioane de dolari pentru sistemele educationale africane si a stabilit un nou record mondial de asistenta in tenis, 51,954 de spectatori -, cel mai titrat tenismen din istorie a suferit o interventie chirurgicala serioasa in data de 19 februarie, ca urmare a rupturii de menisc a genunchiului stang suferite cel mai probabil in duelul cu Tennys Sandgren din sferturile AO 2020, in care Roger a salvat sapte mingi de meci.

Roger Federer, revenit pe terenul de tenis la o luna si 12 zile dupa operatie



Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY — Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020

"Ma asigur ca imi amintesc cum sa execut loviturile pretentioase," a scris Federer pe Twitter.

La o luna si douasprezece zile de la operatie, Roger Federer si-a linistit fanii cu privire la starea sa fizica, publicand pe Twitter un videoclip in care isi exerseaza intr-o ninsoare feerica, tipic Elvetiei tweener-ul, slice-ul de backhand, forehand-ul drive, dar si alte lovituri pretentioase, neuzitate pe durata meciurilor oficiale.

La 38 de ani, Roger Federer este numarul 4 ATP si a castigat tot ce se putea adjudeca in lumea mare a tenisului, cu exceptia unui titlu olimpic in proba de simplu. Pentru o ultima sansa la aceasta distinctie, Federer va fi nevoit sa joace pana anul viitor, Olimpiada de la Tokyo fiind reprogramata intre 23 iulie - 8 august 2021, ultima data urmand sa-i consemneze si aniversarea de 40 de ani.

Federer, solidar cu familiile suferinde pe fondul raspandirii virusului SARS-CoV-2



Alaturi de sotia sa, Mirka, Roger Federer a decis saptamana precedenta sa doneze un milion de franci elvetieni familiilor afectate din Elvetia pe fondul pandemiei de coronavirus: "Traim vremuri grele pentru toata lumea si nimeni nu trebuie sa fie lasat in urma. Mirka si eu am decis sa donam suma de 1 milion de franci elvetieni (n.r. - aproximativ 940.000 euro) pentru cele mai vulnerabile familii din Elvetia. Contributia noastra este doar inceputul. Speram ca si altii sa ni se alature in a ajuta familiile in nevoie, Impreuna putem trece peste aceasta criza! Stati sanatosi!," a declarat Federer.

"Si eu stau acasa si nu am mai strans mana unei persoane de ceva timp. Bineinteles ca ma spal pe maini des, asa cum ar trebui s-o facem mereu. In aceste momente, sa ne ajutam unul pe celalalt este mai important decat niciodata. In special pentru ca vrem sa-i ajutam pe cei in varsta. Acestia au un risc crescut de a se imbolnavi si trebuie sa-i ajutam. Asadar, mentineti distanta de doi metri unul fata de celalalt si nu va strangeti mainile," mai spunea Roger Federer, la inceputul crizei provocate de pandemie.

Din pacate, in Elvetia celui mai glorios campion de la Wimbledon au fost confirmate pana in prezent 15,922 de persoane infestate cu coronavirus si 359 de decese.