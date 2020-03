Donatie IMPORTANTA facuta de Novak Djokovic pentru ajutorarea compatriotilor sai in lupta impotriva noului coronavirus 

Novak Djokovic impreuna cu sotia sa, Jelena au anuntat in cursul zilei de vineri ca vor dona un milion de euro prin intermediul Fundatiei Novak Djokovic pentru achizitionarea de ventilatoare si alte echipamente medicale care urmeaza sa fie utilizate in spitalele din Serbia in lupta impotriva raspandirii SARS-COV2.

"Vom continua sa mobilizam oamenii care vor sa doneze. Nu toata lumea poate ajuta, multi sunt afectati grav de aceasta situatie, dar, din fericire, multi oameni si numeroase companii pot sa o faca. Vom deschide un cont special pentru aceasta situatie de urgenta, la fel cum am procedat data trecuta, cand am fost loviti de inundatii. Echipa Fundatiei Novak Djokovic lucreaza ca o masinarie bine unsa si este gata sa ajute," a declarat liderul ATP.



"Nu ati auzit multe din partea noastra in ultima perioada cu privire la situatia actuala, care a inchis ca intr-o capcana intreaga lume, intrucat am analizat cu atentie ce se intampla, atat pe cont propriu, cat si impreuna cu membrii echipei Fundatiei Novak Djokovic. Ce a devenit clar pentru noi este ca situatia va fi un maraton, mai degraba decat un sprint si ar fi bine sa ne utilizam rational si strategic puterile si resursele pentru a putea rezista pana la final. In clipe ca acestea, a avea echipament de inalta calitate este esential, mai ales ventilatoare, care pot salva vietile oamenilor," a spus Jelena Djokovic, potrivit atptour.com.

Mai devreme in aceasta saptamana, Roger Federer si Mirka au facut un gest similar, donand un milion de franci familiilor afectate din Elvetia, iar Rafael Nadal a anuntat astazi demararea unei campanii denumite "Cea mai mare victorie", prin care sportivii spanioli sunt chemati sa intregeasca o donatie imensa, de 11 milioane de euro menita sa ajute peste un milion de oameni pe teritoriul Spaniei.

In prezent, Serbia liderului mondial prezinta 528 de cazuri depistate pozitiv si opt decese cauzate de noul coronavirus.

Took this photo last year in Japan. I’m sad the @olympics are postponed, but I am sure it‘s the right decision for the collective health of everyone involved. Let’s look forward to Tokyo #Olympics 2021 ???????????????????? pic.twitter.com/nba0qvcAGC