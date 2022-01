Cadoul tenisului pentru România în 2021, pariu pentru 2022. Jaqueline Cristian a decis că poate fi mai bună

La vârsta de 23 de ani, 38 de victorii atinse în circuitul WTA în interiorul unui singur sezon nu reprezintă o performanță neglijabilă. 22 din cele 34 de partide jucate pe hard de către Jaqueline Cristian în 2021 s-au încheiat în favoarea sportivei din România, conturându-se astfel un procentaj al victoriilor de 64%, care le permite fanilor tenisului românesc să viseze la un parcurs solid al româncei în prima parte a stagiunii 2022.

Dacă ziua de Crăciun a anului 2020 o surprindea pe Jaqueline Cristian situată în afara top 150 WTA, data de 25 decembrie 2021 îi conferă jucătoarei din România liniștea unui viitor apropiat în care va fi calificată direct nu doar pe tablourile principale ale turneelor WTA, ci și pe ale competițiilor de calibru Grand Slam.

Cu 2022 după colț, Jaqueline Cristian nu poate decât să viseze frumos la startul anului următor, care îi promite prima prezență într-un turneu de mare șlem, mai specific un loc pe tabloul principal al Openului Australian (17-30 ianuarie).

Va fi primul Grand Slam pe care Cristian îl va juca în proba individuală, singura condiție de îndeplinit rămânând ca ea să fie sănătoasă și aptă de joc.

Angajarea antrenorului Thomas Drouet, esențială în transformarea Jaquelinei Cristian

În 2012, Jaqueline Cristian câștiga ediția anuală a Les Petits As, competiție cunoscută drept campionat mondial al juniorilor de tenis. Pentru a face mai bine înțeleasă valoarea unui astfel de succes, în aceeași ediția americanul Frances Tiafoe se impunea la masculin, sportivul din SUA ajungând între timp o prezență consacrată în Grand Slam-uri și în top 50 ATP, actualmente ocupant al numărului 29.

În vara lui 2021, Jaqueline Cristian a făcut cea mai inteligentă mutare a începutului carierei sale în circuitul WTA și l-a angajat pe Thomas Drouet, antrenor care a pregătit-o pe Marion Bartoli în 2013, când franțuzoaica se impunea în turneul de la Wimbledon.

„Schimbările au început să apară de acum trei luni, când mi-am schimbat antrenorul. S-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea, în tenis, disciplină, organizare. Ideea de performanță în sine a făcut un clic în capul meu, sigur m-am maturizat o dată cu venirea lui Thomas (Drouet).

A început munca serioasă. Au venit antrenamentele acelea după care vomiți la final și nu-ți mai trebuie absolut nimic. Vrei doar să te duci acasă să dormi. Acum, încep să se vadă și rezultate,” declara Jaqueline Cristian în timpul Openului Transilvaniei organizat în finalul lunii octombrie.

Rezultatele? Nici nu ar putea fi mai evidente: dincolo de o condiție fizică puternic îmbunătățită, acest lucru putând fi observat cu lejeritate chiar și în aspectul fizic mai robust al Jaquelinei Cristian, românca a dobândit o încredere mult mai mare în jocul său.

Mărturie stau victoriile cu Ajla Tomljanovic, Tamara Zidansek sau Veronika Kudermetova, Jaqueline Cristian demonstrând că are ce îi trebuie pentru a depăși adversare din prima sută mondială și chiar din top 30 WTA.

Episodul Ajla Tomljanovic: momentul în care Cristian a decis să fie mai bună

Transylvania Open a fost pentru Jaqueline Cristian un moment crucial al finalului de sezon. Dincolo de impresiile făcute cu pelerina Contelui Dracula, mutare prin care a atras atenția a mii de oameni și s-a imersat adânc în tematica turneului, Cristian a depășit un prim tur în trei seturi, întorcând-o pe Kaja Juvan de la 0-1 la seturi și și-a propus mai mult împotriva Ajlei Tomljanovic.

Am fost norocos să asist la partida cu Ajla Tomljanovic de la o distanță foarte mică față de suprafața de joc, astfel că am putut surprinde fără mare efort dinamica Jaquelinei Cristian într-un match-up foarte dificil, în care toate armele sale erau egalate de adversară.

Ajla Tomljanovic, sportivă înaltă cu serviciu și forehand năprasnice, dar și cu o mobilitate de invidiat se aseamănă puternic cu Jaqueline Cristian, iar diferențele mici sunt taxate greu într-o astfel de întâlnire.

A fost 7-6, 7-5 pentru Jaqueline Cristian, într-un meci care m-a ajutat, personal, să înțeleg cât de departe a ajuns românca, grație antrenamentelor draconice făcute alături de Thomas Drouet, dar și cât de bine a înțeles că drumul spre performanță este pavat cu numeroase micro-eșecuri care nu merită altceva decât uitate în drumul spre succes.

Pusă în dese rânduri în încurcătură de Tomljanovic, Jaqueline Cristian nu a dat înapoi și și-a păstrat un calm competitiv chiar și în momentele în care altădată i-ar fi fost prea grele. A scăpat câteva înjurături printre dinți, dar toate acestea au ajutat-o să împingă mai tare înspre o victorie prin care și-a demonstrat ei înșeși că este compusă din material de top 50 mondial.

Prima finală de turneu WTA jucată prevestește un prim trofeu în 2022

Plecată de la Cluj-Napoca cu un moral nu prea ridicat, după ce Simona Halep a învins-o categoric în sferturile Transylvania Open, scor 6-1, 6-1, Jaqueline Cristian a pierdut în calificările competiției de la Linz, dar a beneficiat de statutul de pierzătoare norocoasă, după retragerea Soranei Cîrstea.

Zis și făcut, Jaqueline Cristian nu a mulțumit de două ori și a pătruns până în finală, unde a jucat un ultim act în trei seturi cu Alison Riske, încheiat 6-2, 2-6, 5-7, după două ore și jumătate de joc.

Victoriile cu Peterson și Kudermetova obținute de Cristian au ajutat-o să încheie anul cu un plus de moral și încredere, care îi pot conferi o fundație solidă pe care să construiască în Australia.

Jaqueline Cristian se află acum în situația în care multe jucătoare din WTA și-ar dori să fie. Are de partea sa un antrenor experimentat, are foamea victoriilor care este întreținută de încrederea mare în forțele proprii, iar acum, nesperat la începutul anului, are un clasament care îi permite nu doar să viseze, ci să se pregătească pentru marile turnee ale circuitului de elită.

În 2022, top 20 WTA poate fi o țintă curajoasă pentru Jaqueline Cristian, care a încheiat sezonul gândindu-se că ar putea replica performanța Emmei Răducanu de la US Open 2021.

Cu puțină răbdare, același regim intens de antrenament și o doză de noroc, care să o protejeze de accidentările care i-au chinuit tinerețea, Jaqueline Cristian poate face pasul înspre elita tenisului mondial.

Pariul Sport.ro pentru 2022 în tenisul românesc: Jaqueline Cristian.