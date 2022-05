Cori Gauff (18 ani) a învins-o pe Kaia Kanepi (36 de ani), în duelul generațiilor la Roland Garros

Cori Gauff (18 ani, 23 WTA) nu își oprește ascensiunea rapidă și hotărâtă către primele locuri ale clasamentului mondial. Fostă ocupantă a locului 15, sportiva americană s-a calificat în optimi la Roland Garros, apropiindu-se la doar un pas de egalarea performanței din 2021.

Adversara învinsă din turul 3 de către Cori Gauff a fost Kaia Kanepi (36 de ani, 46 WTA), din Estonia, o tenismenă cu 18 ani mai în vârstă.

Partida s-a încheiat cu scorul 6-3, 6-4, după 83 de minute de joc, în care Gauff a adunat mai puține winnere - 20, față de cele 22 reușite de estonă - dar a greșit neforțat de 13 ori, în raport cu cele 29 de greșeli necauzate, comise de Kanepi.

Roland Garros 2022 a fost un nou turneu de mare șlem în care Kaia Kanepi și-a confirmat statutul de „sperietoare” a favoritelor, reușind să o elimine, încă din runda inaugurală, pe Garbine Muguruza, scor 2-6, 6-3, 6-4.

Oldest in the women's draw ???? youngest in the women's draw

36-year-old Kaia Kanepi meets 18-year-old Coco Gauff next!#RolandGarros pic.twitter.com/Ow3knTXPfY