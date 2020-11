Ion Tiriac vrea o noua revolutie in sport | "Tenisul e mai putin spectaculos acum, pentru ca e prea rapid. Mingile trebuie marite cu 10-15%" 

Ion Tiriac stie care este decizia care ar trebui luata pentru a creste nivelul de spectaculozitate al tenisului.

La 81 de ani, miliardarul Ion Tiriac se gandeste in continuare la cel mai bun mod in care tenisul ar putea fi schimbat in bine, pentru a spori spectaculozitatea disciplinei.

Omul care a venit cu ideea zgurii albastre, implementate in editia 2012 a turneului ATP de la Madrid crede ca marimea mingilor de tenis ar trebui marita cu un procent semnificativ de aproximativ 10-15%.

"Dupa parerea mea tenisul, nu de pe vremea noastra, de acum 30 de ani, sa zicem, era mult mai spectaculos decat este acum. Acum tenisul este mult prea rapid, este foarte impartit, ai ATP, ai WTA, ai Grand Slam-urile. E foarte greu sa ajungi la un numitor comun intre toate aceste organizatii si sa faci ceva bine pentru tenis. In opinia mea, mingea trebuie marita. Si eu cant asta de 25 de ani, dar nu cu 1% sau 2%, ci cu 10-15%. Jocul se face mai incet si tehnica are un cuvant mult mai mare de spus decat ruperea mingii de fiecare data," a afirmat Ion Tiriac intr-un interviu acordat reprezentantilor Festivalului Sporturilor din Cluj-Napoca.

Ion Tiriac nu mai este cel mai bogat roman, fostul tenismen devenit miliardar fiind depasit de Daniel Dines, proprietarul companiei UIPath.