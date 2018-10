Incredibil ce face acum Ioana Ducu, fosta castigatoare a turneului junioarelor de la Roland Garros!

Reprofilare drastica de meserie pentru una dintre una dintre cele mai talentate si frumoase junioare ale Romaniei.

Ioana Ducu (22 ani) a fost considerata una dintre cele mai talentate tinere jucatoare de tenis din Romania si i se prevedea un mare viitor. In proba de dublu, ea a castigat Roland Garros (2014), facand pereche cu Ioana Rosca si invingandu-le in finala pe Catherine Bellis si Marketa Vondrousova, si a ajuns in semifinale la Wimbledon (2013), dar trecerea la senioare a fost cu ghinion pentru sportiva nascuta in Bucuresti. Dupa mai multi ani in care s-a luptat cu numeroase accidentari la umar si a trecut peste o operatie-record, care a durat nu mai putin de 7 ore, ea a renuntat la tenis si s-a reprofilat.

Ioana este acum studenta in anul II la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, fiind admisa de pe pozitia a 16-a la locurile la taxa, cu nota 9,01 la BAC si 7,60 la examenul de admitere. Dupa ce a promovat fara probleme examenele primului an de studiu, fosta tenismena a trecut, in aceasta toamna, si examenul de licenta la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala, unde a urmat in paralel cursurile de invatamant frecventa redusa. Cel mai probabil, ea va dori sa se specializeze, incepand cu anul II de studiu, pentru a deveni medic specialist ortopedie-traumatologie, chirurgie ortopedica sau radiologie si imagistica medicala, pentru a ajuta alti copii sa treaca mai usor peste accidentari grave. Ioana Rosca, partenera sa din echipa de dublu castigatoare la Roland Garros, a suferit si ea mai multe accidentari grave la genunchi si, in acest an, a inceput sa stranga bani prin crowdfunding pentru a-si putea continua cariera. In clasamentul WTA, in acest moment, Rosca ocupa pozitia 631 la simplu si 632 la dublu.