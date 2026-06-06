Fostul lider mondial WTA, Caroline Wozniacki , se află în prezent la Paris, pentru a acoperi ediția din 2026 a turneului de la Roland Garros pentru postul TNT. Aceasta face echipă cu nume cunoscute din tenis, precum Andre Agassi, Sloane Stephens sau John Isner. Prestația sa din rolul de analist sportiv captează atenția publicului pe parcursul competiției aflate în desfășurare.

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Ședința foto care a rămas în istorie

Pe lângă realizările de pe teren, daneza a avut o colaborare memorabilă cu revista Sports Illustrated Swimsuit. După debutul său din anul 2015, ea a fost invitată un an mai târziu să participe la un proiect special în care sportivele au fost pictate pe corp. Chiar și astăzi, acele imagini sunt considerate printre cele mai reușite din istoria publicației americane.

„Pur și simplu nu am putut refuza”, a spus Wozniacki despre acea decizie. „A fost o oportunitate incredibilă pentru mine și ceva ce nu făcusem niciodată până atunci. Mă simt ca o operă de artă umblătoare chiar acum. Este o experiență suprarealistă”.

De-a lungul carierei din circuitul profesionist feminin, daneza a cucerit 30 de titluri la simplu. Punctul culminant a avut loc în anul 2018, prin câștigarea trofeului de la Australian Open, în urma unei finale dramatice de trei seturi disputate împotriva Simonei Halep.