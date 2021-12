Premiu notabil primit de Emma Răducanu: a fost desemnată de WTA cea mai bună jucătoare nou-venită în circuit

WTA a acordat premiile anului 2021, iar Emma Răducanu a primit distincția pentru cea mai bună jucătoare nou-venită în circuit.

Campioana de la US Open a fost votată de numeroși membri ai presei internaționale, turul 4 jucat la Wimbledon, în debutul său într-un turneu de mare șlem și titlul cucerit la Flushing Meadows fiind suficiente pentru a-i conferi acest premiu.

La New York, Emma Răducanu a legat zece victorii fără set pierdut, dintre care trei, în faza calificărilor.

În circuitul WTA, sportiva britanică cu origini românești are palmares negativ, 2-3, dar plănuiește să schimbe acest lucru, începând cu sezonul 2022, pentru care a început să se pregătească intens.

Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) s-a înscris pe lista jucătoarelor participante la primul turneu de mare șlem al anului 2022, Australian Open (17-30 ianuarie).

