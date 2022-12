Sezonul 2023 de tenis începe încă din 2022! Ce este United Cup, turneul care l-a convins pe Nadal să facă Revelionul în Australia

Sezonul 2023 de tenis va începe în dimineața zilei de joi, 29 decembrie, o dată cu prima ediție a United Cup, o competiție cu 18 echipe mixte participante, repartizate în șase grupe a câte trei grupări.

Turneul de 11 zile se va desfășura în trei orașe diferite: Sydney, Brisbane și Perth, unde o parte din cei mai buni tenismeni se vor acomoda la condițiile de joc de vară australiană, inclusiv cu mingile de joc ale Openului Australian 2023.

