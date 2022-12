După sezonul perfect, Iga Swiatek surprinde: „O să încerc să uit tot!” Ce vrea să-i transmită australiencei Ashleigh Barty

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a avut un sezon 2022 extraordinar în circuitul WTA, câștigând 40 din primele 45 de partide jucate ca număr 1 mondial, performanță care nu mai fusese atinsă din 2000 încoace.

Cu 67 de victorii și doar 9 eșecuri în 2022, jucătoarea din Polonia a încheiat stagiunea cu două titluri de mare șlem cucerite, la Roland Garros și US Open.

Campioană la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma, Roland Garros, US Open și San Diego, Iga Swiatek vrea să uite de sezonul aproape perfect din 2022, pentru a-și menține vie concentrarea pentru noile obiective impuse pentru 2023.

„La începutul acestui an o să încerc să uit tot ce s-a întâmplat anul trecut și o să mă concentrez pe viitor. Pot să capăt multă încredere gândindu-mă la cum am jucat în aceste turnee anul trecut, dar nu vreau să mă gândesc prea mult la asta. Doresc să continui să mă focalizez pe următoarele țeluri și să progresez ca jucătoare de tenis,” a declarat Iga Swiatek, înainte de începutul United Cup, notează Punto de break.

Referitor la o posibilă întâlnire cu Ashleigh Barty - fosta ocupantă autoritară a locului 1 WTA - în Australia, Iga Swiatek a replicat: „Sper ca săptămâna asta ne vom putea întâlni și i-o voi spune în față, dar adevărul e că m-a inspirat să muncesc din greu. Stilul ei de joc diferit mi-a arătat că mereu există loc de progres,” a adăugat Iga Swiatek, potrivit site-ului oficial WTA.

