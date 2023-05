Un nou moment care confirmă chimia ridicată a echipei de dublu formate din Gabriela Ruse și Marta Kostyuk.

Sfertfinaliste la Roland Garros, în 2022, și semifinaliste ale Openului Australian, în acest an, Ruse și Kostyuk au mai bifat o semifinală de răsunet în actuala stagiune.

It's never too much fun when we have to see Romanian vs Romanian as we did today. But very happy to see the Ruse / Kostyuk team back together, and they are back playing great. They worked hard and raised their level to get the win to make the SF in Madrid. Gabriela Ruse / Marta… pic.twitter.com/EOG9XLvrl2