Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au ratat calificarea în finala Openului Australian. Românca, salt uriaș în clasamentul WTA

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au fost învinse, scor 6-2, 6-2, de către Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova, în semifinalele turneului de dublu din cadrul ediției 2023 a Openului Australian.

Doar 78 de minute a durat duelul derulat pe Arena Margaret Court, a doua, ca mărime, în complexul Melbourne Park. Cehoaicele au reușit cinci break-uri pe serviciile echipei româno-ucrainene.

$141,032 este premiul financiar pe care și l-au asigurat Gabriela Ruse și Marta Kostyuk prin calificarea în penultimul act competițional, în consecință fiecare jucătoare va încasa $70,516.

6 titluri de mare șlem au câștigat Krejcikova și Siniakova împreună, dintre care trei, în sezonul 2022, în care au câștigat Australian Open, Wimbledon și US Open. De partea apropiată a fileului, Ruse și Kostyuk au jucat prima semifinală de Grand Slam, în proba de dublu, întărind sfertul de finală atins la Roland Garros, anul trecut.

