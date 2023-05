Primul antrenor al Simonei Halep atrage atenția asupra ITF: „Poate că nu doar în Simona vor să dea!”

Simona Halep a fost amânată de Federația Internațională de Tenis în mai multe rânduri. ITF i-a refuzat sportivei din România o audiere în regim rapid, în ciuda faptului că regulamentul îi acordă dublei campioane de Grand Slam acest drept.

Fără meci oficial de mai mult de 8 luni, Simona Halep este considerată „persoana de lovit” de către instituția care guvernează tenisul mondial, din perspectiva primului antrenor pe care l-a avut, Firicel Tomai.

„Din ce înțeleg, nu e foarte clară situația acolo. Simona este persoana în care se poate lovi, dar alții sunt la mijloc și trebuie evitați. Sunt anumite chestii la mijloc, care complică lucrurile. Da, posibil să fie alte interese!

În Consiliul WTA sunt fete foarte bune care nu i-au luat apărarea. Una singură a încercat să pună presiune. ATP și WTA au consiliul format din cei mai buni jucători.

Sunt alte implicații acolo, cu federațiile internaționale, cu Mouratoglou, care este un nume. Poate că nu numai în Simona vor să dea, ci și în alte persoane", a spus Firicel Tomai pentru Digi Sport.

În interviul acordat Tennis Majors, Simona Halep nu a menționat sursa din care s-a aprovizionat cu suplimentele sportive contaminate în mică proporție cu substanța interzisă, Roxadustat.

„Am vrut să rămân tăcută, dar acum simt nevoia de a vorbi cu voce tare fanilor mei. Nu cer tratament special. Vreau doar să fie judecată. Mă face să mă gândesc: cât va mai dura acest proces?

Nu mai știu cum sunt. Situația a fost foarte grea, iar, din punct de vedere emoțional, încărcată. Stresul e uriaș, pentru că nu îmi imaginam niciodată că mă voi confrunta cu așa ceva.

Mereu am fost împotriva dopajului și sunt o mare susținătoare a sportului curat. La început, nu știam cum să gestionez toate aceste lucruri, dar, cu timpul, am încercat să îmi mențin calmul și acum sunt încrezătoare, deoarece știu că nu am luat nimic în cunoștință de cauză. Asta mă face să mă simt puțin mai bine și încerc să țin situația sub control.

Am vrut să rămân în tăcere până la rezolvarea cazului. Nu am vrut să ies public și să vorbesc, pentru că a fost foarte emoționant. Cum am spus-o, nu am putut să gestionez prea bine situația, dar acum simt nevoia de a le vorbi suporterilor, fanilor, publicului, pentru că știu că vor să afle de ce durează atât de mult. Am simțit nevoia să vorbesc, de asta sunt azi aici,” a punctat Halep, explicând sincronizarea interviului oferit.