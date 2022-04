Emma Răducanu se distanțează de Simona Halep în clasamentul WTA: a obținut prima victorie a carierei pe zgură, în WTA

Emma Răducanu (19 ani, 12 WTA) a debutat en-fanfare în turneul WTA 500 de la Stuttgart, calificându-se în optimile de finală după un meci încheiat în 67 de minute. A fost 6-1, 6-2 pentru campioana en-titre de la US Open, în defavoarea australiencei Storm Sanders (197 WTA).

Sportiva din Marea Britanie a ajuns în Germania după un weekend cu sentimente mixte, trăite la debutul în Billie Jean King Cup. Emma Răducanu a învins-o pe Tereza Martincova, dar a suferit un eșec clar în fața Marketei Vondrousova, Republica Cehă sfârșind, în cele din urmă, câștigătoare, scor 3-2.

„Săptămâna trecută pe vremea asta mă antrenam în Praga și nu știam cum să mă mișc pe zgură. Preparatorul meu fizic m-a învățat cum să alunec, folosind o minge medicinală. Sunt foarte mulțumită de cât am progresat într-o săptămână,” a declarat Emma Răducanu, după întâiul succes obținut pe zgură, în circuitul WTA.

În clasamentul WTA LIVE, Emma Răducanu acumulează alte 54 de puncte și își consolidează poziția 12, în timp ce Simona Halep - semifinalistă la Stuttgart în 2021, dar absentă în acest an - pierde 184 de puncte, lucru care o împinge înapoi cu un loc, până pe poziția 21 WTA.

Ierarhia actualizată o arată pe Emma Răducanu având 2752 de puncte, cu 780 mai multe decât Simona Halep. De notat că jucătoarea britanică va începe să resimtă dificultăți în clasamentul mondial abia după turneul de la Wimbledon, unde are de apărat o optime de finală, în care s-a calificat în anul precedent.

Raducanu: “This time last week I was practicing in Prague and I genuinely didn’t know how to move (laughs). The fitness trainer was teaching me how to slide using a medicine ball. So I’m really pleased with how I’ve improved in a week.” #PorscheTennis pic.twitter.com/Mnt5pnNHfG