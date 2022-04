Crescută în Bromley, în sud-estul Londrei, Emma Răducanu se pare că susține echipa din partea opusă a metropolei, stadionul echipei Tottenham fiind localizat la aproximativ 30 de kilometri distanță de cartierul său.

Emma Răducanu (19 ani, locul 12 WTA) s-a afișat cu un tricou personalizat, cu numele său de familie și numărul 10, cu care evoluează starul Harry Kane.

„Hey, Tottenham, anunțați-o pe Emma Răducanu”, a postat WTA pe contul oficial de Twitter, alături de câteva imagini cu Emma în tricoul lui Tottenham.

În cel mai scurt timp, clubul din nordul Londrei a răspuns, tot pe Twitter: ”Lucruri pe care iubești să le vezi”.

Things you love to see ???? https://t.co/QoL4ymZXnR