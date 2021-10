Emma Răducanu cere timp pentru a reveni la apogeu: „Am pornit de la zero. Lumea trebuie să aibă răbdare cu mine” 

Emma Răducanu este pregătită să debuteze în Openul Transilvaniei, penultima competiție la care va lua parte în acest sezon. Sportiva britanică cu origini românești (18 ani, 23 WTA) le-a transmis jurnaliștilor britanici prezenți la Cluj-Napoca că simte nevoia unei adaptări la noua poziție în care a ajuns, după US Open, iar aceasta poate avea succes, dar nu neapărat în viitorul foarte apropiat.

În ultima conferință de presă susținută înaintea începerii Transylvania Open, Simona Halep a lăudat succesul Emmei Răducanu de la New York, accentuând: „Tot meritul e al ei, pentru că a jucat multe meciuri. A jucat un tenis rapid și s-a mișcat excelent pe teren. E doar opinia mea, dar cred că Emma va avea nevoie de timp să se acomodeze cu aerul din topul WTA, iar apoi va deveni mai puternică. Bucurați-vă de ea, pentru că e o prezență plăcută,” le-a transmis Simona Halep jurnaliștilor britanici.



„Am pornit de la zero și am ajuns în vârful jocului meu. Evident, va dura timp până mă voi adapta, dar sper că o voi putea face, muncind. Nu cred că există presiune pe mine, simt că toată lumea trebuie doar să aibă puțină răbdare cu mine.

O să îmi găsesc tenisul, am nevoie doar de puțin timp. Mă bucur de proces, simt că sunt aceeași persoană și abordez totul precum o făceam înainte. În ultimele săptămâni, am învățat multe lucruri despre mine, iar răbdarea e cheia. Sunt nerăbdătoare pentru următoarele capitole, iar faptul că voi putea juca în 2022 un sezon întreg e cel mai încântător lucru pentru mine,” a declarat Emma Răducanu pentru Sky Sports.

Emma Răducanu se va duela cu Polona Hercog (30 de ani, 124 WTA) în primul tur al întrecerii organizate la Cluj-Napoca. Meciul va avea loc marți, nu mai devreme de ora 18:00. Dacă va obține victoria, campioana de la US Open o va înfrunta în turul secund pe Ana Bogdan, care a trecut în runda inaugurală de sârboaica Ivana Jorovic (417 WTA), scor 7-6, 6-4.

.@EmmaRaducanu's Romanian is quite good, actually!

She spoke to the fans at the end of her practice with Gabi Ruse and the moment was much appreciated.

"People are very friendly with me. I love Romania and Cluj!"

Right back at you, Emma ????#TO2021 pic.twitter.com/nzenuo9cQ4