Daniil Medvedev, pentru prima dată semifinalist în turneul de la Wimbledon. Cu cine se va duela pentru un loc în finală

Daniil Medvedev (27 de ani, 3 ATP) a avansat în premieră în semifinalele turneului de la Wimbledon. Ediția 2023 aduce abia a cincea participare a tenismenului rus pe tabloul principal al competiției de la Londra.

Campionul US Open 2021 l-a trimis acasă pe Christopher Eubanks (27 de ani, 43 ATP), dar nu înainte de a evita eliminarea în patru seturi, la limită, într-un tiebreak câștigat la patru, în setul al patrulea.

Medvedev s-a impus în cinci seturi, scor 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (4), 6-1, după 2 ore și 57 de minute de joc.

În penultimul act, Medvedev se va duela cu liderul mondial, Carlos Alcaraz.

Achievement Unlocked ????@DaniilMedwed is into his first #Wimbledon semi-final ???? pic.twitter.com/8E4tspx5Qm